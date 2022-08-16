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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Мората отметил особый талант Фелиша

 
16 Августа 2022 • 17:38 Комментировать

В первом матче сезона «Атлетико» разгромил на выезде «Хетафе» со счётом 3:0. В каждом из трёх голов в роли ассистента выступал Жоау Фелиш. Португалец отдал два голевых паса на Альваро Морату и один – на Антуана Гризманна. По поводу игры с Фелишем высказался Мората, оформивший в понедельник дубль.

«Правда в том, что у Жоау Фелиша есть особый талант – последний пас. Когда мяч у него, тебе нужно просто бежать в свободную зону и ждать, пока он тебя найдёт», - слова Мораты приводит AS.

Следующий матч чемпионата Испании «Атлетико» проведёт 21 августа – против «Вильярреала». Игра стартует в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората Жоау Фелиш
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