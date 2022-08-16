«Валенсия» усилится футболистом сборной Бельгии

Экс-защитник французского «Лиона» Джейсон Денайер близок к переезду в другой чемпионат. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, 27-летний бельгийский игрок может продолжить карьеру в Испании.

Заинтересованность в услугах Денайера проявляет «Валенсия». Руководство «летучих мышей» близко к договоренности с Джейсоном о подписании трудового соглашения.

Напомним, что защитник выступал за «Лион» с 2018 по 2022 год. В минувшем сезоне он провел за «ткачей» 20 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

По завершении сезона «Лион» отказался продлевать с Денайером контракт, и он стал свободным агентом.