Испанский клуб близок к трансферу полузащитника «ПСЖ»

Хавбек французского «ПСЖ» Андер Эррера может до конца текущего трансферного окна вернуться в испанский чемпионат. По сообщениям Sport.es, заинтересованность в услугах 32-летнего футболиста проявляет «Атлетик» Бильбао.

Как сообщает источник, баскский клуб готов предложить полузащитнику двухлетнее соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

Напомним, что Андер выступал за команду из Бильбао с 2011 по 2014 год, после чего перебрался в «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 28 поединках за парижский коллектив, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.