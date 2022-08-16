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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский клуб близок к трансферу полузащитника «ПСЖ»

 
16 Августа 2022 • 08:08 Комментировать

Хавбек французского «ПСЖ» Андер Эррера может до конца текущего трансферного окна вернуться в испанский чемпионат. По сообщениям Sport.es, заинтересованность в услугах 32-летнего футболиста проявляет «Атлетик» Бильбао.

Как сообщает источник, баскский клуб готов предложить полузащитнику двухлетнее соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

Напомним, что Андер выступал за команду из Бильбао с 2011 по 2014 год, после чего перебрался в «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 28 поединках за парижский коллектив, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао ПСЖ Андер Эррера Трансферы футбола - лето 2022
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