Депай бесплатно покинет «Барселону»

Голландский форвард Мемфис Депай с каждым днем все ближе к переходу из каталонской «Барселоны» в туринский «Ювентус». Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

По сообщениям источника, «сине-гранатовые» бесплатно отпустят 28-летнего футболиста. При этом каталонский клуб избежит выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта с игроком.

Ранее СМИ сообщали, что «старая синьора» согласовала условия личного трудового договора с Депаем. Заработная плата Мемфиса в Турине составит пять миллионов евро.

В минувшем сезоне голландец принял участие в 37 поединках за «Барселону», отметившись 13 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.