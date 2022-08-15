Экс-игрок «Реала»: «Барселона» - это мафия, их нужно наказать»

Известный в прошлом голландский полузащитник Рафаэль ван дер Ваарт, поигравший за мадридский «Реал», критически высказался в адрес боссов каталонской «Барселоны».

«Как они могут совершать трансферы, если у них нет денег? Это какой-то позор. Лапорта вечно улыбается, он считает себя царем. Это полный бред.

Что думаю по де Йонгу? Игрок подписывает контракт, выполняет его и затем уходит. Но в «Барсе» все иначе. Этот клуб – настоящая мафия. Их нужно наказать», - приводит слова голландца AS.

Этим летом ряды каталонского клуба пополнили сразу пятеро известных игроков: Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Франк Кесси и Рафинья Диас.