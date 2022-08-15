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Анчелотти высказался о будущем Асенсио

15 Августа 2022 • 07:19 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз ответил на вопрос журналистов о будущем в команде полузащитника Марко Асенсио.

«Марко – футболист «Реала». Пока ничего не изменилось. Если он будет заслуживать играть, то окажется в составе. Нужно учитывать его вклад в прошлом сезоне, Асенсио забил много важных голов. Давайте дождемся конца августа, там все будет видно», - передает слова итальянского специалиста клубная пресс-служба.

В прошлом сезоне полузащитник отметился 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 42 поединках за «сливочных». Контракт 26-летнего игрока рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Марко Асенсио
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