Анчелотти высказался о будущем Асенсио

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз ответил на вопрос журналистов о будущем в команде полузащитника Марко Асенсио.

«Марко – футболист «Реала». Пока ничего не изменилось. Если он будет заслуживать играть, то окажется в составе. Нужно учитывать его вклад в прошлом сезоне, Асенсио забил много важных голов. Давайте дождемся конца августа, там все будет видно», - передает слова итальянского специалиста клубная пресс-служба.

В прошлом сезоне полузащитник отметился 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 42 поединках за «сливочных». Контракт 26-летнего игрока рассчитан до середины 2023 года.