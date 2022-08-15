Впервые в стартовом составе «Реала» вышли сразу четверо французских игроков

Мадридский «Реал» уже успел выиграть Суперкубок Европы, но в чемпионате Испании команда стартовала лишь сегодня вечером. Чемпион Испании сражается на выезде с вернувшейся в высший свет испанского футбола «Альмерией». Быстро пропустив гол, мадридский «Реал» обрушил на соперника настоящий град атак, сумев переломить ход игры во втором тайме.

Что касается стартового состава, то впервые в истории мадридского «Реала» в нем вышли сразу четверо французских игроков. Это Эдуарду Камавинга, это Орельен Чуамени, это Карим Бензема, а также Ферлан Менди.

Следить за дебютным матчем нового сезона выступающего в ранге чемпиона Испании мадридского «Реала» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.