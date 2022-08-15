«Реал» установил рекорд по количеству угловых за первый тайм

Мадридский «Реал» уже успел выиграть Суперкубок Европы, но в чемпионате Испании команда стартовала лишь сегодня вечером. Чемпион Испании сражается на выезде с вернувшейся в высший свет испанского футбола «Альмерией». Быстро пропустив гол, мадридский «Реал» обрушил на соперника настоящий град атак, но сравнять счет пока что так и не сумел.

Зато в первом тайме подопечные итальянского специалиста Карло Анчелотти подали 12 угловых, что является абсолютным рекордом чемпионата Испании за первую половину игры с момента начала сбора подробных статистических данных.

Следить за дебютным матчем нового сезона выступающего в ранге чемпиона Испании мадридского «Реала» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.