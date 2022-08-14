«Реал» пропустил самый быстрый гол в дебютном матче сезона с 2007 года

Мадридский «Реал» уже успел выиграть Суперкубок Европы, но в чемпионате Испании команда стартовала лишь сегодня вечером. Чемпион Испании сражается на выезде с вернувшейся в высший свет испанского футбола «Альмерией».

И счет в этом матче был открыт уже на шестой минуте, причем забил не фаворит, а футболист «Альмерии» - Ларджи Рамазани отличился на 5 минуте 50 секунде, и это был самый быстрый гол в ворота «Реала» в стартовом матче чемпионата с 2007 года, когда ворота «сливочных» поразил выступавший тогда за мадридский «Атлетико» Серхио Агуэро.

Следить за дебютным матчем нового сезона выступающего в ранге чемпиона Испании мадридского «Реала» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.