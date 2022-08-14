«Реал» не проигрывает в стартовом матче чемпионата с 2008 года

Мадридский «Реал» уже успел выиграть Суперкубок Европы, но в чемпионате Испании команда стартует лишь сегодня вечером. Чемпиону Испании предстоит выездной поединок с вернувшейся в высший свет испанского футбола «Альмерией».

Любопытно, что «Реал» не проигрывает в стартовом матче чемпионата уже четырнадцать лет. В последний раз это случилось в августе 2008 года против «Депортиво». С тех пор в тринадцати прошедших стартовых матчах сезона «Реал» одержал десять побед и три раза сыграл вничью.

Следить за дебютным матчем нового сезона выступающего в ранге чемпиона Испании мадридского «Реала» можно будет по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.