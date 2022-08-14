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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не проигрывает в стартовом матче чемпионата с 2008 года

14 Августа 2022 • 22:43 Комментировать

Мадридский «Реал» уже успел выиграть Суперкубок Европы, но в чемпионате Испании команда стартует лишь сегодня вечером. Чемпиону Испании предстоит выездной поединок с вернувшейся в высший свет испанского футбола «Альмерией».

Любопытно, что «Реал» не проигрывает в стартовом матче чемпионата уже четырнадцать лет. В последний раз это случилось в августе 2008 года против «Депортиво». С тех пор в тринадцати прошедших стартовых матчах сезона «Реал» одержал десять побед и три раза сыграл вничью.  

Следить за дебютным матчем нового сезона выступающего в ранге чемпиона Испании мадридского «Реала» можно будет по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Реал Мадрид Альмерия
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окончен Кадис 0:1 Реал Сосьедад 3.55 3.20 2.18
окончен Валенсия 1:0 Жирона 1.87 3.40 4.40
Идет 1 минута Альмерия 0:0 Реал Мадрид 7.20 4.80 1.42
15.08  18:30 Атлетик Б ... Мальорка 1.65 3.90 5.80
15.08  20:30 Хетафе ... Атлетико М 4.50 3.40 1.92
15.08  22:30 Бетис ... Эльче 1.48 4.60 6.80
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Сегодня, 14 Августа
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