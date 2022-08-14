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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эмери прокомментировал победу над «Вальядолидом»

14 Августа 2022 • 17:49 Комментировать
Вальядолид
0:3
Вильярреал
окончен

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подвёл итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Вальядолида».

Эмери сказал Marca, что «Вильярреал» начал играть лучше только во втором тайме, ход встречи полностью изменился, «Вальядолид» стал оставлять большие свободные зоны, чем и успешно удалось воспользоваться. «Вильярреал» действовал эффективно для того, чтобы сделать счет таким большим, добавил тренер.

Подопечные Эмери одержали разгромную победу над «Вальядолидом» со счетом 3:0 в рамках первого тура Ла Лиги. В следующем матче «Вильярреал» встретится с мадридским «Атлетико», игра пройдет 21 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Вильярреал Унаи Эмери
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