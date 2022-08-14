Ираоло заявил, что «Райо Вальекано» был близок к победе над «Барселоной»

Главный тренер «Райо Вальекано» Андони Ираола подвёл итога матча первого тура чемпионата Испании против «Барселоны».

Ираола сказал Marca, что на домашнем стадионе «Барселоны» всегда трудно играть, было много опасных моментов у ворот каталонской команды и «Райо Вальекано» ни разу не провалились, клуб имел шансы на победу в игре с «сине-гранатовыми».

«Райо Вальекано» во встрече первого тура Ла Лиги сыграл вничью с «Барселоной», игра завершилась со счетом 0:0. В следующем матче «пчелы» в гостях проведут матч с «Эспаньолом», встреча пройдет 19 августа, начало запланировано на 21:00 по мск.