«Реал» переживает хеппи-энд, после которого ждёт провал

Карло Анчелотти ещё раз заявил, что планирует завершить карьеру после работы в «Реале». Пока в Мадриде всё тихо и спокойно, но в какой-то момент итальянец покинет клуб, и тогда разразится буря. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что случится с «Реалом» потом.

Нынешняя история «Реала» напоминает конец сказок, когда принц спасает принцессу, и они живут долго и счастливо. В некотором роде Флорентино Перес так воссоединился с Карло Анчелотти, и всё хорошо. Итальянец создал в Мадриде обстановку абсолютного штиля, когда все счастливы и спокойны. Президент клуба, который в предыдущие годы обожал покупать звёзд, тратить деньги, уговаривать, сейчас просто предвкушает начало нового сезона. «Реал» второе лето подряд подписывает одного звёздного свободного агента, который хочет в Мадрид, и забирает молодого перспективного француза.

«Реал» выглядит абсолютно расслабленным, особенно на фоне «Барселоны», где жизнь бурлит. Там Хави строит новый проект, Лапорта перехватывает игроков у «Челси» и делает всё возможное, чтобы их зарегистрировать. «Реал» же просто ждал начала нового сезона. Стартовали мадридцы с завоёванного Суперкубка УЕФА, что не так плохо.

Карло Анчелотти на фоне всего этого ещё раз подтвердил, что после «Реала» не намерен продолжать карьеру. В принципе в современном футболе верить словам не слишком стоит. Никто не мешает итальянцу в будущем кого-то принять (например, сборную Италии) и сказать, что он собирался завершить карьеру, но не смог отказать. Однако в целом в позицию Анчелотти верится. Он выиграл всё что можно, и вряд ли ему хочется повторять путь Моуринью, чтобы потом гордиться завоёванным третьим по значимости еврокубком. Наверное, у Анчелотти особых стимулов после «Реала» уже и не будет, и это правда.

Намного интереснее, что будет с «Реалом». Дело в том, что окончание работы Анчелотти приведёт к игровому кризису команды. Вряд ли итальянец уйдет из Мадрида через много лет, скорее всего, это случится раньше, когда команду настигнет кризис. Основной риск команды – это возраст лидеров. Когда-нибудь Лука Модрич, Тони Кроос, Карим Бензема и Каземиро покинут «Реал». Есть Камавинга, есть Чуамени, прогрессируют Винисиус и Родриго, но им ещё только предстоит реализовать все розданные авансы. Тем более что очень часто бывало, когда перспективная по именам молодёжь оказывалась недееспособной после ухода ветеранов, завершавших карьеру.

Анчелотти, как и Зинедин Зидан до него, приучили Флорентино Переса к спокойствию, что всё получается почти само собой. Однако сложно представить, что после итальянца можно будет найти тренера, который сможет так же, почти не вмешиваясь, брать результат, причём в ситуации, когда нынешние лидеры уйдут. В этом смысле вспоминается, как «Реал» надолго угодил в яму, когда всё тот же Перес уволил Висенте дель Боске.

При этом нынешняя ситуация «Реала» уж точно может продлиться на текущий сезон. По всей видимости, ветеранов «сливочных» на ближайший год хватит, а это уже серьёзный задел для того, чтобы выиграть чемпионство. Однако рано или поздно любой сказке приходит конец. Когда-нибудь в команде наступит кризис, с которым Анчелотти совладать не сможет, а выехать на звёздах уже не получится. Тогда в «Реале» начнётся перестройка, и это точно приведёт к провалу. Главный вопрос – насколько длительным он будет, и как быстро мадридцы смогут вылезти из ямы. И тут надо понимать, что сам Перес не молод. Сможет ли он вновь найти выход?

С другой стороны, возможно, эпоха так и закончится, когда Перес покинет пост президента, а Анчелотти – тренерский мостик. Тогда новый «Реал» уже будут строить новые люди.

Роман Андреев