Дест отказался уходить из «Барселоны»

Американский защитник Серджино Дест, от которого планирует избавиться каталонская «Барселона», не намерен менять клубную прописку этим летом. Об этом стало известно журналистам Mundo Deportivo.

Как сообщает источник, 21-летний футболист рассчитывает заслужить доверие Хави Эрнандеса. Ранее европейские СМИ связывали перспективного игрока с переходом в «Манчестер Юнайтед».

Серджино выступает за «сине-гранатовых» с октября 2020 года. Срок действующего контракта защитника с каталонцами рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро.