«Барселона» повторила антирекорд 54-летней давности

В чемпионате Испании стартовал первый тур нового сезона. В одном из вчерашних противостояний каталонская «Барселона» на своем домашнем стадионе «Камп Ноу» принимала скромный «Райо Вальекано». «Сине-гранатовые», считавшиеся явными фаворитами матча, не смогли одержать победу. Поединок завершился со счетом 0:0.

Как информирует Opta, подопечные Хави Эрнендеса впервые с сентября 1968 года сыграли 0:0 на своем поле в рамках первого тура Ла Лиги. В том матче каталонскому гранду противостоял «Реал Сосьедад».

Следующий поединок «Барса» проведет как раз против команды из Сан-Себастьяна. Игра состоится 21 августа.