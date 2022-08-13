Эмери проводит свой 400-й матч в Ла Лиге

Бывший тренер московского «Спартака» Унаи Эмери по-настоящему нашел себя лишь в родной Испании - в России у него не получилось, в ПСЖ тоже не очень. А вот с «Севильей» и «Вильярреалом» у него получается куда как лучше - в прошлом сезоне Эмери даже вышел в полуфинал Лиги чемпионов с «желтой субмариной».

Сейчас «подлодка» начинает новый подход, в первом туре чемпионата Испании «Вильярреал» играет в гостях с «Вальядолидом», и этот матч является юбилейным, 400-м в карьере Эмери в Ла Лиге.

Следить за событиями этого матча между «Вальядолидом» и «Вильярреалом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.