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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эмери проводит свой 400-й матч в Ла Лиге

13 Августа 2022 • 20:32 Комментировать
Вальядолид
0:0
Вильярреал
3.95 3.65 1.92
перерыв

Бывший тренер московского «Спартака» Унаи Эмери по-настоящему нашел себя лишь в родной Испании - в России у него не получилось, в ПСЖ тоже не очень. А вот с «Севильей» и «Вильярреалом» у него получается куда как лучше - в прошлом сезоне Эмери даже вышел в полуфинал Лиги чемпионов с «желтой субмариной».

Сейчас «подлодка» начинает новый подход, в первом туре чемпионата Испании «Вильярреал» играет в гостях с «Вальядолидом», и этот матч является юбилейным, 400-м в карьере Эмери в Ла Лиге.

Следить за событиями этого матча между «Вальядолидом» и «Вильярреалом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Унаи Эмери
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ВАЛЬЯДОЛИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
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окончен Сельта 2:2 Эспаньол 1.77 3.65 4.80
Идет 45 минута Вальядолид 0:0 Вильярреал 3.95 3.65 1.92
13.08  22:00 Барселона ... Райо Вальекано 1.26 6.20 11.00
14.08  18:30 Кадис ... Реал Сосьедад 3.10 3.20 2.47
14.08  20:30 Валенсия ... Жирона 1.79 3.80 4.60
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