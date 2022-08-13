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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти заявил, что после «Реала» больше не будет тренировать

13 Августа 2022 • 14:38 Комментировать

Возглавляющий «Реал» Карло Анчелотти после периода в мадридском гранде больше не планирует тренировать. Об этом рассказал сам итальянский специалист.

«Я завершу свою карьеру здесь, в «Реале». После этого уйду на пенсию. Этот клуб – топ. Имеет смысл поставить точку именно здесь», - сказал Анчелотти El Partidazo de COPE.

Напомним, что в 2022 году под руководством Карло Анчелотти «Реалу» удалось стать чемпионом Испании, выиграть Лигу чемпионов и завоевать суперкубок УЕФА.

Действующий контракт связывает Карло Анчелотти с «Реалом» до завершения сезона 2023/2024.

В первом туре Примеры «Реал» 14 августа сыграет против «Альмерии».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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