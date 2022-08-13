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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» продлила контракт с игроком, прописав отступные в миллиард евро официально

13 Августа 2022 • 12:04 Комментировать

Каталонская «Барселона» объявила о подписании нового трудового соглашения с 20-летним полузащитником Нико Гонсалесом. Как рапортует пресс-служба «сине-гранатовых», теперь контракт хавбека рассчитан до середины 2026 года. Его клаузула равняется одному миллиарду евро.

После пролонгации сотрудничества «Барса» отпустила Гонсалеса в аренду. Сезон-2022/2023 полузащитник проведет в «Валенсии». В арендном договоре не прописан пункт о возможном выкупе игрока.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Нико провел 27 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Нико Гонсалес
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