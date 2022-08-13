Каталонская «Барселона» объявила о подписании нового трудового соглашения с 20-летним полузащитником Нико Гонсалесом. Как рапортует пресс-служба «сине-гранатовых», теперь контракт хавбека рассчитан до середины 2026 года. Его клаузула равняется одному миллиарду евро.

После пролонгации сотрудничества «Барса» отпустила Гонсалеса в аренду. Сезон-2022/2023 полузащитник проведет в «Валенсии». В арендном договоре не прописан пункт о возможном выкупе игрока.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Нико провел 27 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.