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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эррера может сменить «ПСЖ» на испанский клуб

13 Августа 2022 • 08:06 Комментировать

Полузащитник Андер Эррера, который близок к расторжению контракта с французским «ПСЖ», может вернуться в испанский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

По данным источника, в подписании контракта с 32-летним футболистом заинтересован «Атлетик» Бильбао. Эррера может присоединиться к баскам на правах свободного агента.

Эррера имеет опыт выступлений за команду из Бильбао. Андер защищал цвета баскского коллектива с 2011 по 2014 год, после чего перебрался в «Манчестер Юнайтед». За «ПСЖ» он выступает с 2019 года.

В прошлом сезоне хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао ПСЖ Андер Эррера Трансферы футбола - лето 2022
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