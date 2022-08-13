«Барселона» потеряет одного из лидеров следующим летом

Ветеран каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс планирует покинуть «сине-гранатовых» летом следующего года на правах свободного агента, рапортует в социальных сетях журналист Маттео Моретто.

По сведениям инсайдера, руководство хотело заключить с 34-летним полузащитником новый контракт, однако футболист ответил отказом на предложение. Бускетс намерен следующим летом присоединиться к одному из клубов МЛС.

Серхио является воспитанником академии «Барселоны». В составе «сине-гранатовых» он провел 676 поединков, в которых отметился 18 забитыми мячами и 40 голевыми передачами. Вместе с каталонцами он выиграл 32 трофея.