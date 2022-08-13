Названо условие регистрации Кунде в «Барселоне»

Названо условие регистрации новичка каталонской «Барселоны» Жюля Кунде для участия в матчах испанского чемпионата. Согласно данным COPE, игрока оформят, если «сине-гранатовые» получат дополнительную прибыль.

По данным источника, регистрация француза будет возможна в том случае, если каталонский гранд выручит не менее 20 миллионов евро с продаж.

Напомним, что ранее «сине-гранатовые» смогли зарегистрировать Роберта Левандовски, Франка Кесси, Рафинью Диаса и Андреаса Кистенсена, которых подписали этим летом.

В первом туре нового сезона Ла Лиги подопечные Хави Эрнандеса на своем поле примут «Райо Вальекано».