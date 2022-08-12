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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес: «Ла Лига должна стать спортивным директором «Барселоны»

12 Августа 2022 • 10:49 Комментировать

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о проблемах каталонской «Барселоны» с регистрацией новых футболистов.

«Ла Лига должна стать спортивным директором «Барселоны», если она решает, кого каталонцам можно подписывать, а кого – нет», - передает слова президента «королевского» клуба RAC1.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» не могут зарегистрировать летних новичков. В текущее трансферное окно ряды «Барселоны» пополнили нападающий Роберт Левандовски, полузащитники Рафинья Диас и Франк Кесси, а также защитники Андреас Кристенсен и Жюль Кунде.

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Барселона Флорентино Перес
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