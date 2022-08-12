Капелло назвал главного претендента на «Золотой мяч»

Известный итальянский специалист Фабио Капелло, поработавший в сборной России и мадридском «Реале», считает, что у нападающего «сливочных» Карима Бензема нет конкурентов в борьбе за «Золотой мяч». Его слова передает«РБК Спорт».

«Я не знаю, получит ли Карим «Золотой мяч» в этом году, но пока не вижу у него конкурентов», - сказал тренер.

Напомним, что в прошлом сезоне 34-летний французский нападающий вместе с «Реалом» стал триумфатором Лиги чемпионов и чемпионом Ла Лиги.

На этой неделе мадридский гранд выиграл суперкубок УЕФА, победив «Айнтрахт» (2:0). Один из мячей забил Бензема.