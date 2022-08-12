Куртуа уверен в том, что Бензема выиграет Золотой мяч

Мадридский «Реал» взял свой первый трофей в начавшемся сезоне, выиграв в Хельсинки у немецкого «Айнтрахта». Первый мяч в матче забил австрийский легионер Давид Алаба, а вот второй - французский форвард Карим Бензема.

Для него это был 324-й мяч в составе «Реала», он опередил по этому показателю легендарного Рауля Гонсалеса. Голкипер «Реала» Тибо Куртуа уверен в том, что Бензема возьмет Золотой мяч в этом году.

- Он - лучший нападающий в мире. Он идет к Золотому мячу. Если он не выиграет его, сделаю кому-то плохо! Если серьезно, то для нас он очень важен. Лучше с ним, чем против него, - цитирует Куртуа ITASportPress.