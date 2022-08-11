Баптистао возвращается в Испанию после более чем трёхлетнего отсутствия

Бразильский нападающий Лео Баптистао возвращается в Испанию после более чем трехлетнего отсутствия, в ходе которого он зарабатывал деньги игрой в Китае, а затем поиграл у себя на родине, в «Сантосе».

Его за полтора миллиона евро выкупила вернувшаяся в высшую лигу испанского футбола «Альмерия», которая подписала с 29-летним футболистом контракт до 2026 года. Ранее клуб уже объявил о переходе опытного голкипера Фернандо Пачеко, который усилил состав «Альмерии».

Свой первый матч в новом сезоне испанского чемпионата Ла Лиги «Альмерия» сыграет дома с мадридским «Реалом», это случится 14 августа.