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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фанаты «Барселоны» призвали де Йонга остаться

11 Августа 2022 • 18:37 Комментировать

Из крайности в крайность. Накануне появилась информация о том, что болельщики «Барселоны» оскорбляли Френки де Йонга после тренировки, призывая его пойти на сокращение заработной платы. Теперь же в социальных сетях было обнародовано видео, на котором фанаты «сине-гранатовых» обращаются к де Йонгу, призывая его остаться в команде. Соответствующие выкрики болельщики делали в момент, когда Френки на автомобиле заезжал на базу.

Согласно данным СМИ, «Барселона» хочет либо сохранить де Йонга с сокращением заработной платы, либо расстаться с игроком. Интерес к голландцу проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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