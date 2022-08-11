​Фанаты «Барселоны» призвали де Йонга остаться

Из крайности в крайность. Накануне появилась информация о том, что болельщики «Барселоны» оскорбляли Френки де Йонга после тренировки, призывая его пойти на сокращение заработной платы. Теперь же в социальных сетях было обнародовано видео, на котором фанаты «сине-гранатовых» обращаются к де Йонгу, призывая его остаться в команде. Соответствующие выкрики болельщики делали в момент, когда Френки на автомобиле заезжал на базу.

Согласно данным СМИ, «Барселона» хочет либо сохранить де Йонга с сокращением заработной платы, либо расстаться с игроком. Интерес к голландцу проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».