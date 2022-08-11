Френки де Йонг стал героем одной из трансферных саг этого лета. До сих пор непонятно, останется ли голландский хавбек в «Барселоне» на фоне интереса «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Согласно данным СМИ, каталонский клуб хочет расстаться с де Йонгом главным образом из-за его высокого оклада.

Между тем, на страницах The Telegraph говорится о причинах, по которым де Йонг не хочет менять клубную прописку. Так, Френки с детства мечтал играть за «Барселону», считая этот клуб своим идеалом. Кроме того, голландцу и его второй половинке по имени Микки комфортно жить в этом городе. По данным источника, девушка де Йонга отчаянно хочет и дальше жить в Барселоне.