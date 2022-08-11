Бензема или Левандовски: Морьентес рассказал, кто круче

Бывший нападающий сборной Испании и мадридского «Реала» Фернандо Морьентес сравнил двух топ-форвардов современности - француза Карима Бензема и поляка Роберта Левандовски.

«Думаю, Карим и Роберт сейчас два лучших центрфорварда мира. При этом они разные по манере игры. Лично я никогда бы не променял Бензема на Левандовски. Безусловно, Роберт многим поможет «Барселоне», однако такого, как Карим, не существует», - приводит слова Морьентеса газета Marca.

Напомним, что Левандовски этим летом перешел в «Барселону» из мюнхенской «Баварии». Поляк подписал с каталонским грандом четырехлетнее трудовое соглашение.