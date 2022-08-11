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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» подпишет португальского нападающего

11 Августа 2022 • 09:37 Комментировать

Талантливый португальский нападающий Сана Фернандеш не захотел подписывать новое трудовое соглашение с португальским «Спортингом», воспитанником которого он является.

Как проинформировала клубная пресс-служба «львов», 16-летний футболист принял решение покинуть Португалию и перебраться в испанский чемпионат. Фернандеш подпишет контракт с каталонской «Барселоной».

«Всех благодарю. «Спортинг», спасибо», - гласит сообщение форварда в социальных сетях.

Если переход состоится, то Сана станет шестым новичком «сине-гранатовых» в текущее трансферное окно. Ранее ряды «Барселоны» пополнили Роберт Левандовски, Франк Кесси, Жюль Кунде, Рафинья Диас и Андреас Кристенсен.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Трансферы футбола - лето 2022 Сана Фернандеш
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