«Барселона» подпишет португальского нападающего

Талантливый португальский нападающий Сана Фернандеш не захотел подписывать новое трудовое соглашение с португальским «Спортингом», воспитанником которого он является.

Как проинформировала клубная пресс-служба «львов», 16-летний футболист принял решение покинуть Португалию и перебраться в испанский чемпионат. Фернандеш подпишет контракт с каталонской «Барселоной».

«Всех благодарю. «Спортинг», спасибо», - гласит сообщение форварда в социальных сетях.

Если переход состоится, то Сана станет шестым новичком «сине-гранатовых» в текущее трансферное окно. Ранее ряды «Барселоны» пополнили Роберт Левандовски, Франк Кесси, Жюль Кунде, Рафинья Диас и Андреас Кристенсен.