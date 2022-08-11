Алаба стал автором уникального достижения в Суперкубке УЕФА

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба отметился уникальным достижением во вчерашнем поединке за суперкубок УЕФА против франкфуртского «Айнтрахта». Матч завершился победой «сливочных», а один из мячей забил австрийский футболист.

Таким образом, Давид стал первым представителем своей страны, которому удалось отметиться голом в этом турнире.

Встреча между «Реалом» и «Айнтрахтом» прошла в столице Финляндии – городе Хельсинки. «Королевский» клуб отпраздновал уверенную победу со счетом 2:0. Помимо Алабы, голом в прошедшем матче отметился французский центрфорвард Карим Бензема.