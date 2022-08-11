«Реал» обогнал «Барселону» по титулам

Благодаря триумфу в Суперкубке УЕФА мадридский «Реал» обогнал каталонскую «Барселону» по завоеванным титулам. После вчерашнего успеха на счету «королевского» клуба стало 98 трофеев, в то время как в копилке «сине-гранатовых» на один титул меньше – 97.

Напомним, что подопечные Карло Анчелотти победили немецкий «Айнтрахт» в поединке за суперкубок УЕФА. Матч завершился со счетом 2:0, голами отметились Давид Алаба и Карим Бензема.

В сезоне-2021/2022 мадридский гранд стал победителем Лиги чемпионов, одолев в финале «Ливерпуль» (1:0). Также «сливочные» завоевали золотые медали в чемпионате Испании, оставив «Барселону» на втором месте.