Кроос стал рекордсменом Суперкубка УЕФА

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос отметился рекордным достижением благодаря вчерашней победе над франкфуртским «Айнтрахтом» в матче за суперкубок УЕФА. Немецкий полузащитник стал абсолютным рекордсменом по победам в этом турнире.

Кроос завоевал трофей в пятый раз. Он обогнал легендарных защитников Паоло Мальдини и Дани Алвеса, на счету которых по четыре аналогичных трофея.

Напомним, что с мадридским грандом Тони выиграл четыре суперкубка УЕФА. Еще один трофей он взял, выступая за мюнхенскую «Баварию».

Матч «Реала» против «Айнтрахта» прошел в Хельсинки и завершился победой «королевского» клуба со счетом 2:0.