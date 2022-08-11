Бензема побил достижение Роналду

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема стал триумфатором Суперкубка УЕФА. Его команда переиграла франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 2:0. Один из мячей забил француз.

Благодаря вчерашнему успеху Бензема обогнал португальца Криштиану Роналду по количеству выигранных международных трофеев. На счету Карима стало 14 титулов, в то время как в активе португальца – 13.

Бензема занимает четвертое место в данном рейтинге. Вперед него находятся Дани Алвес, Тони Кроос и Кафу.

Добавим, что 34-летний французский форвард считается главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в этом году.