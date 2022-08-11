Родриго назвал свои цели в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго поделился эмоциями после победы над немецким «Айнтрахтом» в матче за суперкубок УЕФА.

«Лучшего способа начать сезон не придумаешь. После успеха в Лиге чемпионов мы выиграли еще один титул. В команде все очень довольны. Что касается моих планов на сезон, то я намерен продолжать помогать команде в достижении целей. Хочу играть в основе и много работаю для этого. Если покажу лучшую версию себя, у меня будут шансы», - передает слова форварда Movistar.

«Сливочные» победили «Айнтрахт» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе мадридского коллектива отметились Алаба и Бензема.