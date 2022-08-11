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Чемпионат Испании. Ла Лига

Каземиро рассказал, кто мешал Бензема стать лидером «Реала»

11 Августа 2022 • 07:18 Комментировать

Опорник мадридского «Реала» Каземиро поделился мнением о своем одноклубнике Кариме Бензема, которого считают главным фаворитом на «Золотой мяч» в этом году.

«Раньше за нас играл Криштиану Роналду, и он забивал по 50 голов за сезон. Тогда команда меньше играла на Бензема. Однако с уходом КриРо Карим не поменялся, он всегда был лучшей девяткой в мировом футболе. Теперь же он просто сделал шаг вперед в плане результативности. Уже давно все поняли, кому достанется «Золотой мяч» в этом году», - передает слова бразильца AS.

В среду, 10 августа, «королевский» клуб выиграл очередной трофей, победив «Айнтрахт» (2:0) в матче за суперкубок УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Карим Бензема Каземиро
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