Перес: «Никто не оспаривает «Золотой мяч» для Бензема»

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о французском нападающем команды Кариме Бензема.

«Карим полностью заслужил «Золотой мяч» по итогам сезона. Это никто вообще не оспаривает. Что будет, если он вдруг перестанет забивать? У нас есть другие форварды. Поэтому я об этом не беспокоюсь», - поведал руководитель в интервью Movistar.

Напомним, что накануне «королевский» клуб провел поединок против франкфуртского «Айнтрахта», где на кону был суперкубок УЕФА. Подопечные Карло Анчелотти одержали уверенную победу со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Давид Алаба и Карим Бензема.