Фанаты испанского «Депортиво» поддержали жителей Донбасса и отказались присутствовать на матче с украинским клубом

Болельщики испанского клуба «Депортиво» из Ла Коруньи, который в 2000 году выиграл чемпионат Испании в Примере, выразили намерение бойкотировать товарищеский матч с харьковским «Металлистом».

Причина - связи «торсиды» «Металлиста» с неонацисткой организацией «Азов» (запрещена в России). Именно поклонники этого клуба были во главе толпы, которая устроила страшную трагедию в Одессе в мае 2014 года, когда в доме профсоюзов были убиты и сожжены 48 человек по официальным данным.

Памятуя об этом, представители фанатской группы Riazor Blues, происходящие преимущественно из простых испанских рабочих, объявили о бойкоте матча.

- В субботу «Депортиво» должен сыграть в матче за Трофей Терезы Эрреры, однако этот матч станет лицемерным по отношению к болельщикам. Наш дом посетит команда, чьи болельщики известны своей неонацистской направленностью и связью с батальоном «Азов». Мы чтим память жертв конфликта на Донбассе и выражаем нашу общую солидарность с антифашистами на этой территории. Таким образом, мы заявляем, что не будем присутствовать на матче в знак протеста, - гласит заявление.

Матч между «Депортиво» и харьковским «Металлистом» должен состояться в Ла-Корунье 13 августа.