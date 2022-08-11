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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фанаты испанского «Депортиво» поддержали жителей Донбасса и отказались присутствовать на матче с украинским клубом

11 Августа 2022 • 00:08 Комментировать

Болельщики испанского клуба «Депортиво» из Ла Коруньи, который в 2000 году выиграл чемпионат Испании в Примере, выразили намерение бойкотировать товарищеский матч с харьковским «Металлистом».

Причина - связи «торсиды» «Металлиста» с неонацисткой организацией «Азов» (запрещена в России). Именно поклонники этого клуба были во главе толпы, которая устроила страшную трагедию в Одессе в мае 2014 года, когда в доме профсоюзов были убиты и сожжены 48 человек по официальным данным.

Памятуя об этом, представители фанатской группы Riazor Blues, происходящие преимущественно из простых испанских рабочих, объявили о бойкоте матча.

- В субботу «Депортиво» должен сыграть в матче за Трофей Терезы Эрреры, однако этот матч станет лицемерным по отношению к болельщикам. Наш дом посетит команда, чьи болельщики известны своей неонацистской направленностью и связью с батальоном «Азов». Мы чтим память жертв конфликта на Донбассе и выражаем нашу общую солидарность с антифашистами на этой территории. Таким образом, мы заявляем, что не будем присутствовать на матче в знак протеста, - гласит заявление.

Матч между «Депортиво» и харьковским «Металлистом» должен состояться в Ла-Корунье 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Депортиво Металлист
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