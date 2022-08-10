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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет сдать Эззалзули в аренду

10 Августа 2022 • 21:27 Комментировать

«Барселона» готовится сдать в аренду Нико Гонсалеса, он будет играть в составе «Валенсии», и теперь каталонцы хотят сделать то же самое с Абде Эззалзули - другим игроком, который не вписывается в нынешний состав «Барсы», но расставаться с которым окончательно руководство не хочет.

Поэтому сейчас «Барселона» приступила к поискам варианта продолжения карьеры для марокканского игрока. Претенденты на его услуги есть прежде всего в Испании - это такие клубы, как «Бетис», «Вилльяреал», «Кадис» и «Жирона».

Чемпионат Испании начнется для «Барселоны» 13 августа, команда сыграет в домашней игре с «Райо Вальекано».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Трансферы футбола - лето 2022 Абде Эззалзули
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