​Де Йонга оскорбили фанаты «Барселоны»

Будущее Френки де Йонга остаётся туманным. «Барселона» хочет расстаться с голландским хавбеком во многом из-за его высокого оклада. Сам де Йонг предпочитает остаться на «Камп Ноу», но с учётом испытываемого давления игрок может принять решение о трансфере.

Журналист Херард Ромеро в социальных сетях рассказывает о том, что несколько фанатов «Барселоны» оскорбили де Йонга в среду, когда футболист приехал на тренировку. Болельщики призывали Френки согласиться на сокращение зарплаты, употребляя при этом ненормативную лексику.

В последние дни слухи активно связывают Френки де Йонга с «Челси».