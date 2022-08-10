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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Де Йонга оскорбили фанаты «Барселоны»

10 Августа 2022 • 19:43 Комментировать

Будущее Френки де Йонга остаётся туманным. «Барселона» хочет расстаться с голландским хавбеком во многом из-за его высокого оклада. Сам де Йонг предпочитает остаться на «Камп Ноу», но с учётом испытываемого давления игрок может принять решение о трансфере.

Журналист Херард Ромеро в социальных сетях рассказывает о том, что несколько фанатов «Барселоны» оскорбили де Йонга в среду, когда футболист приехал на тренировку. Болельщики призывали Френки согласиться на сокращение зарплаты, употребляя при этом ненормативную лексику.

В последние дни слухи активно связывают Френки де Йонга с «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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