Модрич назвал главный козырь Бензема

Один из лидеров мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о нападающем команды Кариме Бензема.

«Он меня очень впечатляет. Я давно заметил его класс и рад, что теперь все видят это. Если выбрать его главный плюс, то пускай это будут голы», - передает слова хорватского полузащитника газета Marca.

В минувшем сезоне чемпионата Испании 34-летний форвард отметился 27 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.

В среду, 10 августа, «королевский» клуб встретится с немецким «Айнтрахтом» в матче за суперкубок Европы. Поединок пройдет в городе Хельсинки и начнется в 22:00 по мск.