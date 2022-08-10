Бускетс отказался идти на уступки «Барселоне»

Руководство каталонской «Барселоны» провело переговоры с полузащитником Серхио Бускетсом относительно условий контракта. Как информирует Sport.es, «сине-гранатовые» попросили игрока пойти на сокращение заработной платы, однако ветеран не согласился. Он готов рассмотреть вариант с выплатой полагающихся ему денег в рассрочку.

«Барселоне» ранее удалось договориться с защитником Херардом Пике о понижении оклада. Это делается для того, чтобы клубу удалось оформить регистрацию всех новичков. Напомним, что ряды команды пополнили Роберт Левандовски, Рафинья Диас, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен и Франк Кесси.