Пике согласился играть за «Барселону» бесплатно

Между защитником каталонской «Барселоны» Херардом Пике и президентом клуба Жоаном Лапортой состоялась встреча, в ходе которой ветеран согласился максимально помочь команде.

Согласно сведениям журналистов AS, футболист пошел на серьезные финансовые уступки – Херард проведет один сезон за «сине-гранатовых» без заработной платы. При этом какие-то деньги Пике все равно получит. Это будут бонусные выплаты за индивидуальные успехи и результаты команды.

Лапорта рассчитывает, что и другие игроки последуют примеру Херарда. Это поможет каталонцам зарегистрировать новичков, подписанных в текущее трансферное окно.