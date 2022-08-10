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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике согласился играть за «Барселону» бесплатно

10 Августа 2022 • 08:26 Комментировать

Между защитником каталонской «Барселоны» Херардом Пике и президентом клуба Жоаном Лапортой состоялась встреча, в ходе которой ветеран согласился максимально помочь команде.

Согласно сведениям журналистов AS, футболист пошел на серьезные финансовые уступки – Херард проведет один сезон за «сине-гранатовых» без заработной платы. При этом какие-то деньги Пике все равно получит. Это будут бонусные выплаты за индивидуальные успехи и результаты команды.

Лапорта рассчитывает, что и другие игроки последуют примеру Херарда. Это поможет каталонцам зарегистрировать новичков, подписанных в текущее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Херард Пике
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