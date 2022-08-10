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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мингеса рассказал, как воспринял уход из «Барселоны»

10 Августа 2022 • 08:17 Комментировать

Защитник Оскар Мингеса, перешедший из каталонской «Барселоны» в «Сельту», высказался относительно смены клубной прописки.

«У меня не было другого выхода. В «Барселоне» сказали, что я должен уйти. Если бы я остался, то не получал бы игровой практики. У меня нет никаких обид на «сине-гранатовых». Я спокойно ушел. Возвращение? Даже не думал об этом», - передает слова футболиста Mundo Deportivo.

23-летний центральный защитник присоединился к «Сельте» на правах свободного агента. Между сторонами был подписан четырехлетний трудовой договор.

В прошлом сезоне Оскар провел 19 поединков в Ла Лиге, отметившись одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Оскар Мингеса Трансферы футбола - лето 2022
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