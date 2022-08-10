«Барселона» откроет клубный магазин в Мадриде перед «эль класико»

Каталонская «Барселона» планирует открытие клубного магазина в Мадриде. Как информирует Managing Barca, торжественное открытие пройдет незадолго до поединка против «Реала», который состоится 16 октября.

Напомним, что чемпионат Испании стартует уже на этой неделе. «Сине-гранатовые» в первом туре Ла Лиги встретятся на своем поле с «Райо Вальекано». Поединок состоится в субботу, 13 августа.

Действующим чемпионом Ла Лиги является мадридский «Реал». Что касается «Барселоны», то каталонский клуб завоевал в прошлом сезоне серебряные награды.