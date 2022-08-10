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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» зарегистрировала всех новичков, подписанных этим летом

10 Августа 2022 • 07:03 Комментировать

Руководство испанской «Севильи» оформило регистрацию всех футболистов, пополнивших ряды команды в летнее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Хосе Мануэль Гарсия.

Напомним, что этим летом в андалусийский клуб перешли три игрока: защитники Алекс Теллес и Маркао, а также полузащитник Иско.

В минувшем розыгрыше испанского чемпионата севильский коллектив набрал 70 баллов и финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги.

В новом сезоне чемпионата Испании севильский клуб стартует гостевым поединком против «Осасуны». Встреча состоится в пятницу, 12 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья
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