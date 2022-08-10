Модрич не обращает внимания на свой возраст

К сожалению, время идет даже для лучших футболистов - вот и хорватского хавбека Луку Модрича все чаще спрашивают, сколько он еще собирается играть в свои 37 лет. Обладатель Золотого мяча в 2018 году, однако, не чувствует себя уставшим от футбола и заверил, что вообще не думает о своем возрасте.

- Я не чувствую ничего особенного в этом году, всегда говорил, возраст не играет роли, важно то, как ты чувствуешь себя. Я максимально отдаюсь игре на поле, тренер это знает. Кубок Мира посреди сезона не станет для меня проблемой, - считает хорватский полузащитник, слова которого цитирует испанское издание Sport.