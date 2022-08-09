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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мата хотел бы остаться в европейском футболе

09 Августа 2022 • 21:45 Комментировать

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата пока что не нашел себе клуб, но хочет остаться в европейском футболе, не будучи готовым к трансферу в МЛС или другие подобные места. Как сообщает испанское издание Marca, Мата отклонил несколько подобных предложений из Северной Америки. Футболист, которому 34 года, считает, что еще может поиграть на высшем уровне в европейском футболе.

Помимо «Манчестер Юнайтед», Мата в своей карьере успел поиграть за такие клубы, как мадридский «Реал», «Валенсия» и «Челси», с которым он стал победителем Лиги чемпионов - самого престижного клубного турнира Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хуан Мата
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