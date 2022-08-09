Бензема: После ухода Роналду из «Реала» я изменил свою игру

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал об изменениях в своей игре после ухода Криштиану Роналду из клуба.

Бензема сказал на пресс-конференции в преддверии матча за Суперкубок УЕФА о том, что после ухода Роналду из стана «сливочных», он стал забивать много голов, хотя раньше он делал больше голевых передач.

«В тот момент пришло время изменить свою игру, и я это сделал», — передает слова форварда Marca.

Матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом» состоится завтра, 10 августа, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

Напомним, «сливочные» выиграли Лигу чемпионов в минувшем сезоне, а немецкий коллектив стал победителем Лиги Европы.