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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема: После ухода Роналду из «Реала» я изменил свою игру

09 Августа 2022 • 20:32 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал об изменениях в своей игре после ухода Криштиану Роналду из клуба.

Бензема сказал на пресс-конференции в преддверии матча за Суперкубок УЕФА о том, что после ухода Роналду из стана «сливочных», он стал забивать много голов, хотя раньше он делал больше голевых передач.

«В тот момент пришло время изменить свою игру, и я это сделал», — передает слова форварда Marca. 

Матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом» состоится завтра, 10 августа, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

Напомним, «сливочные» выиграли Лигу чемпионов в минувшем сезоне, а немецкий коллектив стал победителем Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Карим Бензема
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