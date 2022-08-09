Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Два игрока «Барселоны» провели вечер с Месси

09 Августа 2022 • 19:34 Комментировать

После победы над «Клермоном» (5:0) в стартовом туре чемпионата Франции игроки «ПСЖ» получили выходные дни. Лионель Месси решил использовать это время, чтобы съездить в Барселону. Там звёздный аргентинец поужинал в большой компании. Среди тех, кто проводил вечер в роскошном ресторане в компании Месси, были два футболиста «Барселоны» - Серхио Бускетс и Хорди Альба. Также на ужине присутствовали два нынешних одноклубника Лионеля – Леандро Паредес и Марко Верратти. Обо всём этом рассказывает Mudpo Deportivo, приводя фотографию весёлой компании из мужчин и женщин.

В последнее время в прессе активно ходят слухи о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону» следующим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Серхио Бускетс Жорди Альба Марко Верратти Леандро Паредес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
19:34 · Испания. Ла Лига
​Два игрока «Барселоны» провели вечер с Месси
19:08 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в борьбу за Депая
17:17 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» не согласовывала трансфер Бернарду Силвы 2 слухи
16:31 · Англия. Премьер-лига
​Мората может оказаться в топ-клубе АПЛ слухи
15:45 · Англия. Премьер-лига
Приход Рабио не должен повлиять на желание «МЮ» купить де Йонга
15:30 · Англия. Премьер-лига
Представитель Обамеянга был замечен в штаб-квартире «Барселоны» на фоне слухов о возвращении в АПЛ 1
15:26 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» может обратиться в прокуратуру из-за контрактов 4 своих игроков 1 слухи
15:05 · Англия. Премьер-лига
Агенты Бельерина сегодня попытаются разорвать контракт клиента с «Арсеналом»
14:55 · Италия. Серия А
Депай бесплатно уйдёт в итальянский топ-клуб
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» согласовала трансфер полузащитника «Манчестер Сити»
14:29 · Испания. Ла Лига
Ван дер Варт беспощаден к «Барселоне» из-за ситуации с Френки де Йонгом
13:50 · Англия. Премьер-лига
Тухель уверен, что сможет выжать максимум из Обамеянга в «Челси»
12:56 · Германия. Бундеслига
Костич не сыграет с «Реалом» в Суперкубке УЕФА
12:08 · Испания. Ла Лига
Гаттузо высказался о трансферах «Валенсии»
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назвал новую трансферную цель
Все новости
Рекомендуем