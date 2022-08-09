​Два игрока «Барселоны» провели вечер с Месси

После победы над «Клермоном» (5:0) в стартовом туре чемпионата Франции игроки «ПСЖ» получили выходные дни. Лионель Месси решил использовать это время, чтобы съездить в Барселону. Там звёздный аргентинец поужинал в большой компании. Среди тех, кто проводил вечер в роскошном ресторане в компании Месси, были два футболиста «Барселоны» - Серхио Бускетс и Хорди Альба. Также на ужине присутствовали два нынешних одноклубника Лионеля – Леандро Паредес и Марко Верратти. Обо всём этом рассказывает Mudpo Deportivo, приводя фотографию весёлой компании из мужчин и женщин.

В последнее время в прессе активно ходят слухи о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону» следующим летом.