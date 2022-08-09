Гаттузо высказался о трансферах «Валенсии»

Рулевой испанской «Валенсии» Дженнаро Гаттузо высказался насчет трансферной кампании своего нынешнего клуба.

«Я не могу точно сказать, кто придет к нам, а кто уйдет. Руководство уведомлено, что мне требуется усиление. Нужно подписать новых футболистов, потому что Ла Лига очень сложный и длительный турнир. Поэтому «Валенсия» нуждается в новых игроках», - приводит слова итальянского специалиста Tribal Football.

Гаттузо занял пост главного тренера «Валенсии» в июле. С ним было подписано двухлетнее трудовое соглашение.

«Валенсия» стартует в Ла Лиге домашним матчем против «Жироны». Игра пройдет 14 августа.